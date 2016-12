Mord in Freiburg Die Geister, die sie rief

05. Dezember 2016

Mit offenen Grenzen kommen auch Gewalttäter

Großalarm in Freiburg – eine junge Studentin wurde Opfer eines unbeschreiblich grausamen Verbrechens. Vom Fahrrad gezogen, vergewaltigt, in der Dreisam ertränkt, mitten in Freiburg, mitten in der Nacht.

Die Stadt im Breisgau wurde in der jüngeren Vergangenheit mehrfach Schauplatz schlimmer Verbrechen – erst kürzlich wurde eine Joggerin in Endingen entführt und getötet ...