WDR-Sendung „Ihre Meinung“ Die da oben, wir hier unten

01. Dezember 2016

Warum die einen die anderen nicht mehr verstehen wollen

Kürzlich ging eine interessante Gesprächsrunde im WDR-Fernsehen zur besten Zeit (20:15 Uhr) auf Sendung. Der Titel: „Die da oben, wir hier unten – Warum sind Trump, AfD und Co so erfolgreich?“ Eingeladen waren die beiden Politiker Armin Laschet (CDU) und Marcus Pretzell (AfD), beide Landesvorsitzende ihrer Parteien in Nordrhein-Westfalen. Zu ...