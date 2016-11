Staat und Individuum Ersatzfreiheiten statt Liberalismus

30. November 2016

Die staatliche Kontrolle siegt, und keiner merkt was

Der Mensch strebt nach Freiheit. Der Mensch strebt nach Sicherheit. Beides geht nicht, so zumindest die landläufige Meinung. Wer Sicherheit will, muss Freiheit aufgeben, wer Freiheit will, verliert an Sicherheit. Das klingt plausibel. Die beiden Pole gelten als antagonistische Gegenspieler, beides geht nicht. Doch trifft das heute noch zu? In ...