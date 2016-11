Besinnlich-Politisches zur dunklen Jahreszeit in Dunkeldeutschland Advent, Advent, ein Lichtlein brennt

27. November 2016

Der große starke Führer ist nur ein Hirte

Es ist wieder so weit. Die Adventszeit beginnt. Die Städte und Dörfer werden mit Lichterketten geschmückt. Weihnachtsmärkte, Adventslieder, Glühwein, Spekulatius, Adventskalender, Adventskränze, Hektik in den Kaufhäusern, Nikoläuse springen durch die Gegend, Kerzen werden angezündet, es wird gebacken, in Geschenkläden eingekauft und online bestellt. Manch ein Zeitgenosse ist genervt. So viel ...