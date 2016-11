Wie Libertäre Trump zum Präsidenten machten Träume und Schäume

20. November 2016

Über einen „Wahlsieger“ Gary Johnson, der nur Wahlsieggehilfe war

Es war ein Mittwochmorgen, wie ich ihn so noch nicht erlebt hatte. Das Klingeln meines Weckers hatte ich gut eine Stunde vorweggenommen. Ich hatte einen Alptraum, der mich vorzeitig aus dem Schlaf gerissen hatte. Ich stand vor einer Wechselstube am Bahnhof. Ich wollte einen nicht ganz unerheblichen Euro-Betrag in Fremdwährung ...