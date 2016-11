Trump-Wahl Reaktionen zum Lachen und zum Fürchten

19. November 2016

Die Mobilmachung läuft

Die Reaktionen auf die Wahl des Donald Trump sind zum Lachen und zum Fürchten. Das kollektive Bewältigungsheulen angehender deutscher Politikwissenschaftler in einem Hörsaal der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster provoziert herzliche Heiterkeit. Offenbar ist auch hierzulande die studentische Seele schon so sehr gegen „Mikro-Aggressionen“ aller Art abgeschirmt, dass die plötzliche Konfrontation ...