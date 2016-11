ef-Jungautorenwettbewerb Massenmigration und Parallelgesellschaften

18. November 2016

Julius-Faucher-Medaille 2017

Zum dritten Mal laden wir junge Autoren unter 30 zu einem Wettbewerb ein. Zu gewinnen sind die letzten freien Plätze bei unserem dreitägigen Jungautorenseminar vom 24. bis 26. Januar in Zinnowitz auf der Insel Usedom (Dozenten unter anderem: Bruno Bandulet, Stefan Blankertz, André F. Lichtschlag, Rahim Taghizadegan und Sascha Tamm) sowie die anschließende Teilnahme an der dritten großen ef-Konferenz vom 27. bis 29. Januar zusammen mit vielen weiteren ef-Autoren und -Lesern. Die Verfasser der besten Beiträge werden hierzu gemeinsam mit den erfolgreichsten Wettbewerbsteilnehmern 2015 und 2016 eingeladen. Der Sieger wird im Rahmen der Konferenz mit der Julius-Faucher-Medaille ausgezeichnet, die rückwirkend auch den Gewinnern 2015 (Dominik Ešegović) und 2016 (Rafael Hauptmann) verliehen wird.

In diesem Jahr bitten wir um einen Beitrag zum Thema: Massenmigration und Parallelgesellschaften.

In einem Format freier Wahl (von Essay bis Interview) darf das Thema in seiner Gesamtheit oder ein einzelner Aspekt herausgegriffen werden. Du bist jünger als 30 Jahre und fühlst Dich angesprochen? Dann schreibe einen Beitrag (Länge: 6.000 bis 8.000 Zeichen) und sende uns diesen bis zum 30. Dezember 2016 zu. Am einfachsten bitte per Email mit Dateianhang an: lichtschlag@ef-magazin.de. Vergiss bitte nicht, Deinen Namen, Deine Anschrift und Dein Geburtsdatum hinzuzufügen.

Jeder eingesandte Aufsatz wird zusätzlich auch mit einem elektronischen ef-Schnupperabo (drei Monate Zugang zu allen Online-Inhalten und allen erschienenen Heften in digitaler Form) belohnt. Die besten Aufsätze werden zudem in eigentümlich frei veröffentlicht. Die ef-Redaktion freut sich auf Deinen Text!