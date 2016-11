Nietzsche brandaktuell Der Staat ist das kälteste aller kalten Ungeheuer

18. November 2016

Und was er auch redet, er lügt ...

„Aber der Staat lügt in allen Zungen des Guten und Bösen; und was er auch redet, er lügt – und was er auch hat, gestohlen hat er‘s“, schrieb Friedrich Nietzsche bereits 1883 unter der Überschrift „Vom neuen Götzen“. Dabei entstand „Also sprach Zarathustra“ noch in einer Phase relativen Aufschwungs und ...