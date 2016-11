17. November 2016

Das Ende der Welt

In seinem Roman, der sich bis in Details an George Orwells Dystopie „1984“ anlehnt, aber auch ein paar Anleihen bei Albert Camus und bei Thomas Manns „Zauberberg“ nimmt, schildert Sansal, wie die Welt nach einem Atomkrieg unter einer islamischen Diktatur aussehen würde. Der nach seinem (virtuellen) Alleinherrscher benannte grenzenlose Staat Abistan ist bar jeglicher Erinnerung an die Kulturleistungen der Vergangenheit. Die Angst regiert. Vorgeschrieben ist eine kurzsilbige primitive Einheitssprache (Abilang). Die Wächter über die Einhaltung der religiösen Vorschriften sind überall zugegen. Es herrscht eine strenge Gedankenkontrolle. Hungersnöte und Krankheiten haben die Bevölkerung dezimiert. Die neu geschaffene Gilde der Leichensammler braucht sich über mangelnden Nachschub nicht zu beklagen. Pilgerreisen und öffentliche Massenhinrichtungen von Abweichlern und „Verrätern“ in großen Stadien haben den Fußball als Freizeitvergnügen abgelöst. Wir lernen die Hauptperson, einen relativ jungen Mann namens Ati, in einem Turberkulose-Sanatorium im Gebirge kennen. Schon vor seiner Entlassung beginnt sich Ati zu fragen, ob es nicht eine Welt der Freiheit jenseits von Abistan geben könnte. Auf dem mühsamen Rückweg in die Hauptstadt Qodsabad trifft er den gleichaltrigen Nas, der mit Ausgrabungen beschäftigt ist. So beginnt er zu ahnen, dass es eine Welt vor Abistan gegeben haben muss… In Orwells „1984“ durchbrach wenigstens eine dramatische Liebesgeschichte den tristen Alltag unter der Tyrannei. In Sansals „2084“ hingegen werden zwar Kinder gezeugt. Aber von Liebe ist überhaupt nicht mehr die Rede. Aus diesem Grunde kann es in „2084“ auch kein Happy End geben. Selbst auf der Freiheitsinsel, bei der nicht klar wird, ob sie wirklich frei ist oder lediglich dem Vergnügen eines der herrschenden Clans dient, herrscht deshalb Endzeitstimmung. So stellt sich Sansal das Ende der Welt vor.

„Boualem Sansal: 2084 – Das Ende der Welt“ bei amazon.de kaufen