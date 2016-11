„Populismus“ Fiktionale Repräsentanz gegen Demokratie

17. November 2016

Was ist so verwerflich am Ausdruck eines politischen Willens außerhalb des repräsentativen Systems?

Nachdem man mit europäisch-vereinten Kräften einen Jörg Haider noch erfolgreich im Straßengraben niederringen konnte, wird’s jetzt aber langsam so richtig bedrohlich mit dem Populismus: Nicht nur, dass die Schweizer in ihren gegen deutsche Kavallerie hartnäckig verteidigten Bergnestern immer wieder unbotmäßige Initiativen starten und nicht selten auch annehmen, jetzt hat ...