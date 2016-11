Die westliche Welt und Deutschland im Umbruch Frauke Petry soll 2017 Bundeskanzlerin werden!

16. November 2016

Warum die AfD-Frontfrau die beste Alternative ist

Das politische Erdbeben, das das Establishment der westlichen Welt erschüttert, hat begonnen. Die noch sehr junge Partei Alternative für Deutschland (AfD) erzielte bei mehreren Landtagswahlen aus dem Nichts beachtliche Ergebnisse, holte sogar in vier Bundesländern Direktmandate. In anderen Ländern, in denen die Rebellen-Parteien schon länger existieren, sind diese bereits landesweit ...