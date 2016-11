16. November 2016

Gottbekenntnisse großer Naturforscher

Dass der Scheinwiderspruch zwischen Glaube und Wissenschaft manch einen heute noch umtreibt, erstaunt. Wäre es aber nicht so, hätten die „Gottbekenntnisse großer Naturwissenschaftler“ in diesem Sommer nicht ihre 20. Auflage erlebt. Der nach dem katholischen Meteorologen Ernst Frankenberger zweite Herausgeber der kleinen Schrift, der katholische Priester und Dogmatikprofessor Dieter Hattrup, glaubt sogar an eine „Notwendigkeit einer solchen Sammlung“. Das Jahr der ersten Auflage 1963 verweist hingegen in die Zeit des II. Vaticanums (1962/65) und der wiederaufflammenden Auseinandersetzung mit dem Marxismus, als diese Art der Apologetik stark nachgefragt wurde. Präsentiert wird ein äußerst interessanter und kenntnisreich kommentierter Zitatenschatz von Francis Bacon (1561-1626) bis Etienne Klein (geboren 1958). Wohl weil der neue Herausgeber nicht nur Theologe, sondern auch Physiker ist, werden besonders viele Physiker bedacht, darunter Albert Einstein mit „Gott würfelt nicht – raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht“. Bei einigen Aussprüchen fragt man sich aber, ob es sich dabei tatsächlich um Gottbekenntnisse im Sinne des Titels handelt oder doch eher nur um Versuche, ewige, das eigene Fachgebiet überwölbende Sinnfragen mystisch zu beantworten. Besonders deplaziert in dieser Runde illustrer Namen wirkt Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007), der nur in jungen Jahren als „Naturforscher“ wirkte. Auch wer erwartet, dass hier Naturwissenschaftler die Existenz Gottes beweisen, wird enttäuscht. Falls das eine der Herausgeber-Intentionen gewesen sein sollte, wovon wir nicht ausgehen wollen, hätten wir es sogar mit Autoritätsargumenten zu tun, logischen Trugschlüssen, die gar nichts beweisen. Denn am Ende muss jeder seinen Weg selbst finden, auch den zu Gott. Bei dieser Suche sind derlei „Bekenntnisse“ dem einen sicher eine Hilfe, dem anderen aber womöglich gerade nicht.



