Anti-Trump-Demo in Berlin Krise der Demokratie?

16. November 2016

Am Tag des Amtsantritts wird es rundgehen in Washington

Am Samstag um 16 Uhr, vier Tage nach der jetzt schon historischen Präsidentschaftswahl in den USA, fand in Berlin vor dem Brandenburger Tor eine „Anti-Trump-Demo“ statt. Direkt vor der US-amerikanischen Botschaft. Es waren etwa 500 Menschen anwesend. Ein passender Verein wurde vorher natürlich auch ganz schnell gegründet. Aber solange dieser ...