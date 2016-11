Menschenliebe Diana und Bach im Reagenzglas

drucken

Taki Theodoracopulos, Jg. 1937, ist ein in Griechenland geborener Journalist und Autor. Der ausgewiesene Kenner der "High Society" lebt wechselnd in New York City, London und der Schweiz. Er schrieb unter anderem Kolumnen für den britischen "Spectator", die amerikanische "National Review", die "London Sunday Times", "Esquire" und "Vanity Fair". Im Jahr 2002 gründete er das Magazin "The American Conservative". 2008 eröffnete er das Online-Journal "Taki's Magazine". Seine dort auf Englisch publizierten Lifestyle-Kolumnen erscheinen regelmäßig exklusiv in deutscher Sprache in eigentümlich frei.