Wolfsgeheul Wenn die Scherbe fällt

12. November 2016

Eine Zeitreise zu Claudia Roth

Ich steige in eine Zeitmaschine und reise in die frühen 80er Jahre. Das Gerät spuckt mich im nordfriesischen Fresenhagen aus, vor einem Bauernhaus mit Reetdach. Drinnen, am Küchentisch, sitzt Claudia Roth und tippt Briefe. Sie arbeitet seit einem halben Jahr als Managerin der linken Anarcho-Kultband Ton Steine Scherben. Deren Kopf ...