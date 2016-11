Steuerfinanzierte Denunziation Eine Definition für Wahnsinn

11. November 2016

Wie ist es möglich, die Welt in „links“ und „rechts“ einzuteilen?

Wenn ein heutiger Politiker von Meinungsfreiheit redet, muss ich unwiderruflich an George Orwells „1984“ denken. Dieses Buch war eine Warnung an uns alle. Es wäre wahrscheinlich zu viel verlangt, einem deutschen Politiker die Lektüre dieses Buches in seiner Vergangenheit zu unterstellen. Schließlich liest sich auch keiner mehr im Bundestag die ...