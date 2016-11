Trumps Triumph Amerika zeigt dem politisch korrekten Establishment den Stinkefinger

09. November 2016

Gute Nacht, Deutschland!

Die Mienen der Moderatoren und Gäste auf allen deutschen Sendern und in allen hiesigen Livestreams wurde in dieser vergangen Nacht mit jeder Stunde länger. Eine Nacht, in der die amerikanischen Wähler Geschichte schrieben wie bereits die Engländer in diesem Jahr bei der Brexit-Abstimmung. Die Kommentare in den Medien wurden immer ...