Strategie Alles Manipulation oder was?

24. Oktober 2016

Für eine neue Ideologiekritik

Zu den Überzeugungen der Alltagstheorie, fast schon als banale Selbstverständlichkeit, hat sich etabliert, Geübtes, Gewohntes, Erlerntes oder Erfahrenes übe in Form einer „Konditionierung“ Macht auf das individuelle Verhalten aus. Überzeugt von dieser These startete auch Kurt Lewin Anfang der 1920er Jahre sein wissenschaftliches Leben. Doch in umfangreichen Experimenten zeigte sich ...