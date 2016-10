Heiko Maas Der Verfolger

23. Oktober 2016

Auf der Spur eines deutschen Justizministers, wie wir ihn lange nicht hatten

Bildquelle: Raimond Spekking / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) Heiko Maas: Genießt er gar die Bespitzelung und Verfolgung im Leben der Anderen?

Wenn man unter einem Juristen einen Menschen versteht, der wenigstens einen Monat in diesem Fach gearbeitet hat, dann ist Bundesjustizminister Heiko Maas keiner. Der Mann aus Saarlouis studierte Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes und legte 1993 das Erste Staatsexamen ab. Das anschließende Referendariat am Landgericht Saarbrücken dauerte zwar bis ...