Parteienlandschaft im Wandel Die CDU am Abgrund

21. Oktober 2016

Der Fortschritt ist dort nicht zu empfehlen

Angela Merkel war die große Siegerin der Bundestagswahl 2013. Trotz großer Konkurrenz war am Wahlabend sogar eine absolute Mehrheit der Bundestagsmandate für die Unionsparteien in greifbarer Nähe. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Mit 310 von 630 Abgeordneten, dies sind über 49 Prozent, füllt die Unionsfraktion jedoch nahezu das ...