Lehren aus dem Antiterroreinsatz Au Bakr!

drucken

Wurde 1971 in Frankfurt am Main geboren. Bestätigen kann er das persönlich nicht, obwohl er wohl dabei war, woran man mal wieder sieht, dass in der persönliche Betroffenheit nicht immer der Schlüssel zur Wahrheit liegt. Mittlerweile ist er aber überzeugter und vorsätzlicher Frankfurter. Im Juli 2015 erschien sein Buch „Zeitgeisterjagd: Auf Safari durch das Dickicht des modernen politischen Denkens“.