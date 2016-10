Nach neuen Anschuldigungen Populisten geben ihren Rammbock Trump nicht auf

17. Oktober 2016

Clinton wird von Anfang an eine „lahme Ente“ sein

Donald Trump soll sich in der Vergangenheit gegenüber einigen Frauen verhalten haben wie einer der vielen nordafrikanischen „Flüchtlinge“ am Kölner Hauptbahnhof am vergangenen Silvesterabend. Das sieht äußerst hässlich aus. Ob die Anschuldigungen stimmen oder nicht – sie werden von Trump sämtlichst vehement zurückgewiesen – wird wohl am Ende unwichtig sein. Insbesondere nach ...