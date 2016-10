Make love not law Herbstimpressionen

15. Oktober 2016

Über ausgefeilte Weltrettungspläne und deren stets nur knappes Scheitern

Bildquelle: Bernhard Seidenath / Wikimedia Commons Bernhard Seidenath (CSU): Ihre Körperzustände gehören uns!

Düsseldorf im September. Ein Freundeskreis hat mich eingeladen. Ich soll das Gesundheitssystem erklären. Wie so oft in den vergangenen Jahren reise ich mit meinen Spielzeugfiguren an. Der Arzt. Der Patient. Der Krankenkassendirektor. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Präsidentin der Landesärztekammer. Die Mitglieder des gemeinsamen Bundesausschusses. Diverse Institute, Einrichtungen, Ausschüsse ...