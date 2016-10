13. Oktober 2016

Die geheime Macht des Islamischen Staates

Über den islamistischen Terrorismus im Allgemeinen und jenen des IS im Besonderen ist schon viel geschrieben worden, auch in Buchform. Nicht alles davon war auch tatsächlich brauchbar. Andererseits hat beispielsweise Jürgen Todenhöfer mit seinem Werk „Inside IS“ Maßstäbe gesetzt. Was er bezüglich der Motivation dschihadistischer Extremisten und des Alltagslebens in den von der Terrormiliz kontrollierten Gebieten geschrieben hat, vermochte jedenfalls einen authentischen Eindruck zu vermitteln. Nun hat sich auch der arabische Journalist Abdel Bari Atwan des Themas angenommen und betrachtet das Phänomen des IS aus einer anderen Perspektive. Was besonders beunruhigend ist: Er weist minutiös nach, welches Potenzial an Kämpfern, Unterstützern und Sympathisanten islamistische Terrorgruppen weltweit aufweisen und wie professionell es diese mittlerweile verstehen, die neuen Medien für sich zu nutzen und junge Menschen anzusprechen. Darüber hinaus zeichnet er auf ausführliche und detailreiche Art und Weise die Entwicklungen und Strukturen nach, die von den Irakkriegen zum IS geführt haben, er arbeitet heraus, was den IS sogar noch gefährlicher macht als al-Qaida oder andere extremistische Gruppen und welche Rolle die arabischen Revolten bei der Stärkung der Terrormiliz spielten. Weitere Kapitel widmen sich den Akteuren im syrischen Bürgerkrieg, der Vernetzung und Verwaltung des IS, der Finanzierung und der Infrastruktur sowie der Frage, wie die Terroristen ihre digitale Dominanz aufbauen und ausbauen konnten. Auch Fragen wie die Herkunft der Kämpfer, die Rolle des Öls und die Bedeutung Saudi-Arabiens für den Terror in der Region werden untersucht. Abdel Bari Atwan hat ein gut recherchiertes und interessant zu lesendes Buch vorgelegt, das auch kritische Worte in Richtung Westen nicht vermissen lässt, vor allem aber durch hohen Informationsgehalt und Faktenreichtum überzeugen kann.

