12. Oktober 2016

Literatur und Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft, Ideologie und Psychopathologie

Der in London lebende Mediziner Theodore Dalrymple ist den erfahrenen Lesern von eigentümlich frei aufgrund seiner scharfzüngigen und tiefschürfenden Essays ein Begriff. Der Lichtschlag-Verlag hat nun die jüngsten Entwicklungen zum Anlass genommen, einige seiner Kolumnen aus den Jahren 2008 und 2009 in Form eines Büchleins wiederzuveröffentlichen, das den Titel „Der Untergang Europas“ trägt. Dass der Zweck dieser Zusammenstellung mehr ist als nur ein Versuch, alte Beiträge noch einmal in komprimierter Form zu verwursten, wird der Leser spätestens bei der Lektüre der Essays bemerken, die seit ihrer Erstveröffentlichung nichts an ihrer Aktualität verloren haben. Dalrymple analysiert gekonnt den Zusammenhang zwischen überbordendem Sozialstaat und der Ermunterung zu verantwortungslosen und asozialen Verhaltensweisen, das Dilemma zwischen Identitätspolitik und nationalen Gründungsmythen, soziale Empathie anhand des Unterschieds zwischen Karl Marx und Iwan Turgenjew oder die ungebrochene Bedeutsamkeit der Anti-Utopien Huxleys und Orwells in der heutigen Zeit. Minutiös und mit bestechender Logik arbeitet Dalrymple heraus, welche folgenschweren Fehlentwicklungen dazu geführt haben, dass sich Europa im anhaltenden Niedergang befindet. Er analysiert messerscharf, wie die Verantwortungslosigkeit und der Egoismus bereits in den Kinderschuhen von Generation zu Generation weitergegeben werden und so langsam die Gesellschaft von den Rändern bis in die Mitte aushöhlen. Gerade seine Tätigkeit als Forensiker hat seinen Blick dafür geschärft, und so kann er vom Extrem auf das Normale schließen, oder gar das Extrem als mittlerweile normal outen. Die Tatsache, dass die Profiteure des Status quo zu desinteressiert sind, an diesem noch etwas Fundamentales zu verändern, gibt auch wenig Anlass zur Erwartung, dass noch reelle Aussicht besteht, das Ruder herumzureißen.

