Wolfsgeheul Subversive Alternative in der Lügenpresse

09. Oktober 2016

Über die heimliche PR

Das letzte Mal äußerte ich mich an dieser Stelle darüber, was für eine Gesinnungsmüllhalde der Kurznachrichtendienst Twitter darstellt. In der Kommentarspalte der ef-Internetseite führte der Beitrag dazu, dass ein Leser monierte: „Möge die Autorin doch bitte über ihre konkreten Erfahrungen im eigenen beruflichen Umfeld berichten. Dort sitzen ihre Geldgeber. Mal ...