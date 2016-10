AfD-Neumitglied Nicolaus Fest Tanz den Akif Pirinçci

07. Oktober 2016

Jetzt haben wir wirklich einmal einen Skandal, und alle schweigen

Was wurde in den letzten Monaten im Kampf gegen die AfD alles an Säuen durchs mediale Dorf getrieben! Da schrieb einer viele Jahre vor seinem Eintritt in die Partei ein paar anstößige Zeilen in ein Buch – steinigt ihn. Da teilte der nächste einen bösen Link auf Facebook – steinigt ihn. Da ...