EinBlick Inflationsflirt

03. Oktober 2016

Monatliche Kapitalmarktanalyse

Der Präsident der Federal Reserve Bank of San Francisco, John C. Williams, veröffentlichte am 15. August 2016 eine Analyse, die aufhorchen lässt: Williams, der als einflussreicher Protegé von Fed-Chefin Janet L. Yellen gesehen wird, empfiehlt, die Geldpolitik solle fortan für eine höhere Inflation sorgen. Eine Geldentwertung von zwei Prozent pro ...