„Kampf gegen rechts“ Menschen brauchen Märchen

26. September 2016

Warum es brave Linksextremisten gibt

In Deutschland macht ein Märchen die Runde. Es handelt vom braven Linksextremismus. So oft wird es erzählt, dass jedes Kind es kennt. Wenn in der Schule nach dem Märchen gefragt wird, springen die Kinder auf, denn jeder weiß etwas dazu zu sagen. Und manch einer kann es gar auswendig vortragen. Völlig fehlerfrei. Der Lehrer freut sich dann immer, dass jemand besonders gut aufgepasst hat. Aber nicht nur die Kinder erzählen sich das Märchen, auch die Erwachsenen tun das. Und wenn die mal nicht mehr wissen, wie es genau geht, sagen es ihnen die lieben Lehrer. Weil Erwachsene aber keine Zeit haben, zur Schule zu gehen, arbeiten ihre Lehrer bei den Zeitungen, beim Fernsehen und natürlich in der Politik. Die Erwachsenen freuen sich, dass ihnen jemand beim Auswendiglernen hilft, und klatschen ganz begeistert, wenn sie im Fernsehen brave Linksextremisten sehen. Die heißen dort allerdings nicht so. Man nennt sie Aktivisten, weil sonst jemand denken könnte, die wären gar nicht brav. Extremisten sind ja die anderen, also die von rechts. Mit denen möchte man sie nicht in einen Topf werfen. Kinder könnten sonst fragen, warum man immer über die einen schimpft, aber nicht über die anderen. Und der Lehrer wüsste dann nicht, was er sagen sollte. Falls doch mal jemand misstrauisch wird, erklärt er, dass genau notiert wird, wenn einer etwas Böses macht. Er sagt dann, dass das bei den Extremisten (also den bösen Rechten) ganz oft passiert, bei den Aktivisten (also den braven Linken) aber nicht.

Wenn man mal nicht weiß, wer hinter einer bösen Tat steckt, schreibt man sie sicherheitshalber bei den Extremisten auf, hat uns jetzt der Herr Woidke von der SPD erklärt. Der ist der wichtigste Lehrer in einem Bundesland und muss es wissen. In der Statistik steht natürlich auch drin, wenn ein Aktivist mal nicht so brav war. Blöd nur, dass irgendwann einer festgestellt hat, dass die Aktivisten ja ganz schön oft über die Stränge schlagen und gar nicht besser sind als die Extremisten. Das gefiel den Lehrern gar nicht. Deshalb dachten sie sich ganz viele verschiedene Sachen aus, die nur böse Rechte falsch machen können, brave Linke aber nicht. Dadurch können sie bei den Extremisten total viel aufschreiben. Bei den Aktivisten passiert das nur, wenn die wirklich mal was ganz, ganz Schlimmes machen. Jetzt hat sich der Chef der Statistik-Aufschreiber in Sachsen bei den anderen Lehrern richtig unbeliebt gemacht. Er hat einfach gesagt, dass das mit den braven Linken gar nicht stimmt und dass die bei ihm zu Hause zuletzt viel unartiger waren als die Extremisten. Fast doppelt so oft wie im letzten Jahr musste er sie diesmal aufschreiben. Er habe Angst vor den Aktivisten, die ja in Wahrheit auch Extremisten seien. Man dürfe das Märchen vom braven Linksextremismus nicht mehr länger erzählen und die Aktivisten auch nicht mehr unterstützen, forderte er. Die anderen Lehrer tuscheln seither über ihn und fragen sich, warum er sich nicht einen anderen Beruf sucht, wenn er nicht an ihr Märchen glaubt.

Manche sagen, er komme ja aus dem Teil Deutschlands, in dem viele Menschen keine Lust haben, das Märchen weiterzuerzählen. Wer in dieser Gegend wohnt, ist den Lehrern suspekt. Sie kamen daher auf die Idee, einfach alle zu den bösen Rechten hinzuzuzählen, die dort wohnen. Das funktionierte eine Weile ganz gut, bis immer mehr sich dagegen wehrten und auf die Straße gingen. Sie wurden aber von den Lehrern so lange beschimpft und beleidigt, bis sich immer weniger Leute trauten, zu protestieren. Sie hatten auch Angst, dass die Aktivisten ihnen wehtun. Das machen die nämlich gerne, wenn jemand nicht ihrer Meinung ist. Dann tun die Lehrer so, als hätten sie nichts mitbekommen. Der Staat gibt den Aktivisten übrigens Geld. Er macht das aus der Kasse, in die alle Bürger einzahlen müssen. Manchmal helfen ihm einige der Parteien dabei, aber die kriegen ihr Geld auch vom Staat, also von den Bürgern. Die Aktivisten zahlen wenig in die Kasse ein. Sie haben nämlich meistens keine Lust zum Arbeiten und müssen deshalb keine Steuern auf ihr Einkommen bezahlen. Und so haben sie Zeit und Geld, um viel zu reisen und nach Extremisten zu suchen, die sie dann mit Steinen bewerfen können, damit die aufhören, schlimme Sachen zu machen. Die Lehrer finden das zwar manchmal doch nicht so gut, freuen sich aber, dass die Aktivisten etwas zu tun haben. Und die Menschen in Deutschland freuen sich, dass es ein so schönes Märchen gibt, an das sie glauben können…

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.