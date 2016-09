Faustí Ballvé Freiheit ist wie Brot und Butter

20. September 2016

Die Begegnung mit Mises änderte sein Leben

Faustí Ballvé i Pallisé (1888-1958) war in Spanien ein bereits etablierter Politiker, als er in Mexiko ankam. Im katalanischen Barcelona prägte er die Linke. Im mexikanischen Exil mutierte er zum Liberalen – zum eigentlichen Mises-Jünger. Und dies in einem Land, wo sich Utopien und Autoritarismen bekämpften.

Faustí wurde in Barcelona zum ...